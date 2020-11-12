Дочь огорошила Стаса Михайлова заявлением о личной жизни

Москва, 12 ноября. Супруга певца Стаса Михайлова Инна поделилась забавным семейным видеороликом с дочерью Машей. Запись она опубликовала в Instagram.

Инна Михайлова поделилась видео, на котором Маша рассказывает о своих планах на будущее, в том числе о взрослой личной жизни.

Родители решили поговорить с дочкой о будущем муже, но девочка неожиданно заявила, что у нее не будет мужа. Маша заявила, что ей хотелось бы жить не с мужчиной, а с подружкой.

Для родителей такое заявление оказалось неожиданным. Супруги были огорошены радикальным заявлением ребенка.

«Клоунесса», — написала в комментарии к ролику Инна Михайлова.

Подписчиков порадовал ролик, многие отмечали находчивость девочки и просили обнять ее за поклонников.

«Обнимите это юное создание от нас всех», «Какая она крутая!», «Вот вам с Машей никогда не скучно. И нам настроение поднимет!», «Пересмотрела несколько раз. У Маши секунда на размышление — и шедевр», «Ой, не могу! Это прелесть прелестная! Никогда не будет скучно! Давайте нам побольше таких видео, хоть кто-то нас порадует!» — отмечали подписчики.

Ранее Михайлов вместе с супругой Инной записали видеопоздравление Филиппу Киркорову. На записи Стас и его жена танцуют под композицию Ирины Билык «Снег», которую исполняет и Киркоров.