Военные РФ не пострадали при подрыве СВУ во время патрулирования в Сирии

Дамаск, 12 ноября. В ходе российского патрулирования в Сирии рядом с бронеавтомобилем «Тигр» взорвалось самодельное устройство. Российские военные не пострадали.

Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, инцидент произошел в провинции Даръа в четверг, 12 ноября.

Подразделения российской военной полиции проводили патрулирование по маршруту Изра — Сахват эль-Камх. Российскую колонну сопровождали подразделения сирийских органов безопасности. В районе населенного пункта Мусейфра взорвалось неустановленное самодельное взрывное устройство.

Российский бронеавтомобиль «Тигр» получил незначительные повреждения и остался на ходу. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

«Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации. Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента», — сообщил журналистам заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

Как сообщалось ранее, ни одна из действующих в Сирии группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение на российских военных.