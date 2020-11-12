Два человека ранены в результате стрельбы в Швейцарии

Берн, 12 ноября. В Швейцарском городе Биль двое человек были ранены в ходе перестрелки. О произошедшем сообщили очевидцы.

В настоящее время подробности произошедшего неизвестны. На месте уже работают медики и правоохранительные органы. По данным местного издания Blick, в городе Биль проводится полицейская спецоперация. Оцеплена улица Ваффенгассе.

Первоначально о стрельбе заявил очевидец. По его словам, прозвучало не менее пяти выстрелов. Свидетель также успел заметить двух лежащих на земле людей.