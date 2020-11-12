Мураховский рассказал об уникальных особенностях ядерных сил России

Санкт-Петербург, 12 ноября. О тонкостях системы боевого управления стратегическими ядерными силами Российской Федерации на пресс-конференции медиацентра «Патриот» рассказал полковник в отставке, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«У нас есть национальный центр управления обороной страны. В его составе есть центр управления стратегическими ядерными силами, и есть центр управления ракетными войсками стратегического назначения. Даже есть автоматизированная система, которая обеспечивает применение стратегических ядерных сил в том случае, если противник уже нанес удар по территории РФ», — объяснил Мураховский.

По словам полковника в отставке, кроме того, есть дистанционная система, которая позволяет принимать решения на применение стратегических ядерных сил трем лицам — президенту — Верховному главнокомандующему ВС РФ, министру обороны и начальнику Генерального штаба.

«На ряду с этим, у нас есть воздушные командные пункты соответствующих должностных лиц, которые позволяют управлять стратегическими ядерными силами и принимать решение на их применение. Есть воздушные командные пункты соответствующих компонентов вооруженных сил, которые применяют стратегические ядерные вооружения. Они находятся в составе Военно-морского флота, в составе воздушно-космических сил и ракетных войск стратегического назначения», — рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

По словам Мураховского, данные элементы в совокупности представляют саму систему боевого управления стратегическими ядерными силами, поэтому к ней предъявляются высочайшие требования по надежности, устойчивости, эффективности, актуальности и скорости действия.

«Не секрет, что в СССР некоторые элементы этой системы разрабатывались и производились за пределами России. Поэтому одной из задач при модернизации данной системы было полное импортозамещение, то есть использовались продукция только российских разработчиков и только российские комплектующие. Кроме того, ставилась задача довести уровень этой системы до современных требований с учетом перспектив развития ядерного оружия, систем разведки, связи и боевого управления наших оппонентов и других ядерных государств. Также было необходимо повысить надежность работы системы боевого управления в любых условиях, включая ситуации, когда противник первым применил ядерное оружие», — отметил полковник в отставке.

Эксперт также сообщил, что условия, в которых можно применять ядерное вооружение описаны в недавно озвученных основах политики России в области стратегического ядерного сдерживания.

«Этот документ впервые был публично раскрыт, до этого на нем стоял гриф с двумя нулями допуска», — напомнил Мураховский.

По словам бывшего военного, возможность кибервоздействия на систему боевого управления отсутствует.