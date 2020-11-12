Певец и актер Иван Ожогин призвал россиян носить маски

Санкт-Петербург, 12 ноября. Маска является действенным способом защиты своих родных и близких от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал певец и актер Иван Ожогин.

Соответствующие заявление он сделал в рамках участия в проекте «Звезды носят маски», который запустил «Петербургский дневник».

«Как бы некомфортно нам ни было носить маски, это реальная возможность защитить от коронавируса, если не себя, то хотя бы окружающих людей. В это сложное время надо уметь думать не только о себе», — сказал он.

Также было отмечено, что лишь соблюдая рекомендации врачей, людям удастся «прорваться» через тяготы пандемии.

На данный момент проект петербургского издания поддержали и другие знаменитости российской эстрады и шоу-бизнеса. В том числе актеры Александр Половцев и Елизавета Боярская, певица Юлия Савичева, футболист Вячеслав Малафеев.

Напомним, ранее в Госдуме РФ объяснили введение в Москве новых ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Новые ограничения являются вынужденной мерой на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает телеканал RT.