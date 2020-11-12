Осташко призвал МИД РФ жестче реагировать на санкции Запада

Россия вводит зеркальные санкции против Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистам. Политолог, главный редактор PolitRussia Руслан Осташко оценил в комментарии ФАН принятые МИД РФ меры.

Зеркальный ответ

По словам Лаврова, поскольку Париж и Берлин ввели ограничения против руководителей администрации российского президента, то и ответ будет зеркальным – он затронет руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии.

«Они уже приняты. Об этом мы скоро сообщим нашим германским и французским коллегам», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ назвал «неприемлемыми» действия Берлина в ситуации с Навальным. Дипломат подчеркнул, что у Москвы есть основания полагать, что отравляющие вещества попали в организм Навального во время его транспортировки, либо уже в самой Германии.

Раньше и жестче

Политолог Руслан Осташко счел зеркальный ответ России на санкции Германии и Франции недостаточно жесткой мерой.

«Я уже устал от того, что наш МИД отвечает, во-первых, всегда после, а, во-вторых, как он говорит – зеркально. Санкции в отношении должностных лиц Франции и Германии, что мы не будем их пускать в Россию, выглядят смешно. Надо было действовать раньше и жестче», — уверен политолог.

По словам Осташко, Россия должна была проводить спецоперацию по освобождению гражданина РФ сразу, как только Алексея Навального решили забрать к себе немцы, не допускать к нему российского консула, не предоставлять по нему информацию.

«То, как в дальнейшем вела себя Германия, ни в какие ворота не лезет», — напомнил политолог.

Осташко рекомендовал МИД в этой ситуации выступать жестче, а также предложить Навальному подать прошение об отказе от гражданства РФ, раз он не хочет пускать консула и не признает российское государство.

«Мы отвечает зеркально и спустя два три месяца после произошедшего – народ наш этого не понимает и считает, что это уже даже смешно», — обратил внимание главный редактор PolitRussia.

Один сценарий

Осташко сравнил инцидент с отравлением Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года и ситуацию с Навальным. По словам эксперта, события в двух случаях развивались по одному сценарию.

Но есть принципиальное отличие, подчеркнул эксперт. Он объяснил, что Скрипали – граждане Великобритании, Лондон имел право делать со своими гражданами что угодно в соответствии со своими внутренними законами. С Навальным ситуация другая – это российский гражданин, которые не признает российскую юрисдикцию и российское право, но тем не менее пользуется российским паспортом.

Осташко уверен, что подобные провокации со стороны западных стран и последующее введение санкций будут продолжаться и дальше.

«Подобные сценарии не то, что возможны, они 100% будут еще. К сожалению, пока наш МИД выражает озабоченности и действует зеркально, подобные издевательства над российским правом, российскими гражданами и нашим обществом будут продолжаться», — заключил политолог.

Обстоятельства инцидента с Навальным до сих пор неизвестны. Генпрокуратура России неоднократно запрашивала у Германии подробную информацию по результатам анализов, предлагая содействие в расследовании, но ответа так и не получила.

Обстоятельства «отравления» блогера изучали, в том числе, и журналисты «Правды.ру». Они выяснили, что к инциденту может быть причастна сотрудница ФБК Мария Певчих.

Ранее бывший сенатор Франц Клинцевич заявил ФАН, что страны, которые вводят санкции против России, заинтересованы в смене действующей законной власти и предпринимают для этого усилия.