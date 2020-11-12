Комаровский назвал главные факторы заражения коронавирусом

Москва, 12 ноября. Возможность заражения любыми инфекциями, в том числе коронавирусом, зависит от трех факторов. Об этом сообщил врач Евгений Комаровский на своем Youtube-канале.

Специалист заявил, что речь идет об индивидуальной восприимчивости, условиях контакта с вирусом и самом вирусе.

Комаровский отметил, что для коронавируса индивидуальная восприимчивость определяется целым рядом факторов — начиная от возраста и пола и заканчивая расой.

Условия «встречи» с коронавирусом также играют важную роль, подчеркнул теледоктор. Комаровский сравнил вирус с бандитами: чем их больше, тем выше вероятность возникновения неприятностей.

Вирусная нагрузка определяет не только возможностью заражения, но и тяжестью течения болезни, заявил он.

«Фрагменты вируса могут быть обнаружены где угодно в течение долгого времени. Вот только шансов, что они вызовут болезнь, совсем немного. И основным путем распространения остается путь респираторный, воздушно-капельный», — заявил врач.

Комаровский отметил, что самый активный распространитель коронавируса выглядит здоровым. Симптомы резко сокращают количество выделяемого вируса, заявил он.

По данным на 12 ноября, в России за сутки было выявлено 21 608 новых случаев COVID-19. Как сообщал RT, премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился расширить охват тестирования населения на коронавирус. Главам регионов премьер поручил при необходимости вводить ограничения.