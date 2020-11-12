Экс-кандидата в мэры Киева раскритиковали за антисемитские высказывания

Киев, 12 ноября. Бывшего кандидата в мэры Киева Сергея Притулу раскритиковали из-за прозвучавших в эфире его программы на радио антисемитских высказываний.

Фрагмент эфира шоумена опубликовала Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ). В программу позвонил житель Краматорска, который назвал «нациком хацманом» основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана, а празднование в Умани еврейского Нового года шабашем.

Притула ответил звонившему, что «полностью разделяет его эмоциональное возмущение». Шоумен признался, что «ужасно рад слышать его в эфире с таким хорошим настроением».

В ОЕОУ отметили, что экс-кандидат в мэры Киева «не сообщил слушателям о недопустимости использования радио как рупора юдофобских высказываний». В общине пообещали заявить на дозвонившегося слушателя в полицию из-за разжигания межнациональной розни.

Ранее Притула заявил, что Россия «выбила Киев из большой европейской семьи». По его мнению, город за почти 30 лет украинской независимости так и не превратился в современный мегаполис.