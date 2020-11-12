Пятигорские врачи вылечили от коронавируса более 1300 человек

Пятигорск, 12 ноября. Начиная с мая в Пятигорске врачи краевого госпиталя для ветеранов войн вылечили от коронавирусной инфекции более 1300 человек.

Данное медицинское учреждение действует в качестве «ковидного» госпиталя с лета. Для лечения новой инфекции в нем уже переоборудовано более 233 коек, 53 из них оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам начальника госпиталя Игоря Лобача, первый пациент с COVID-19 поступил к ним еще 2 мая. С того дня все медики перешли на усиленный режим работы. Врач поясняет, что сначала его коллеги не знали, как бороться с вирусом. Тело в том, что в основном сотрудниками госпиталя являются терапевты, хирурги, неврологи и стоматологи. В такие моменты на помощь приходили специалисты неинфекционного профиля.

«Были случаи, которые не укладываются в то, что описано в литературе. Мы выписывали пациента в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение с двумя отрицательными результатами на COVID-19, хотя поступал он с КТ-4, у него было поражено 90 процентов легких», — приводит слова Лобача пресс-служба регионального Минздрава.

На сегодняшний день госпиталь обеспечен средствами индивидуальной защиты, медикаментами и необходимым современным оборудованием.