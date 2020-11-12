Магнитогорские полицейские спасли от пожара жителей многоквартирного дома

Магнитогорск, 12 ноября. В Челябинской области полицейские спасли жителей многоквартирного дома от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в городе Магнитогорске. В одной из квартир жилого дома проживала неблагополучная семья, члены которой и стали виновниками происшествия. На улице заметно похолодало, и жильцы решили развести костер в комнате своей квартиры, чтобы согреться.

Разжечь огонь у магнитогорцев получилось, только не учли они правил пожарной безопасности. Искры от костра разлетелись по комнате, осели на разбросанных вещах и начали тлеть. Почему жильцы не следили за пламенем? Не понятно. Тление быстро перешло в стадию открытого горения, поднялся дым.

В это время на улице близ злополучного дома дежурили сотрудники полиции Леонид Тимаков и Александр Акст. Увидев дым, они тут же поспешили войти в помещение. В квартире находились пожилая женщина и мужчина-инвалид. «Поджигателей» удалось спасти, затем правоохранители эвакуировали других жильцов. Вовремя были вызваны пожарные, им удалось ликвидировать очаг возгорания.

«Леонид Тимаков и Александр Акст пришли в органы в 2017 году, окончив службу в армии. За время работы в полиции они стали верными друзьями. В случившемся не видят ничего геройского, просто отмечают, что помогать людям – это их долг», — рассказывают коллеги полицейских.

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