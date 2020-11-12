

Осенний призыв в самом разгаре и продлится он до 31 декабря 2020 года. Пандемия внесла свои коррективы. На сборных пунктах всех призывников будут тестировать на коронавирусную инфекцию, а по прибытию в место прохождения воинской службы их ждет двухнедельный карантин. Служба в армии и так среди молодежи воспринимается, как некий пережиток прошлого: каждый «косит», как может. А тут еще и COVID-19. Насколько безопасно сейчас отдавать долг Родине и как привлечь молодых людей в ряды военнослужащих? В ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты заявили, что срочная служба может стать привлекательной за счет выплат и преференций, а к пандемии военные подготовлены лучше гражданских.

Угрожает ли эпидемия осеннему призыву?

По словам депутата Госдумы от фракции ЛДПР, первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, опасаться заражения не стоит потому, что соблюдаются все меры предосторожности.

«Вне зависимости от того, есть эпидемия или нет, призывники проходят медкомиссию. А в больницах ежедневно проводятся работы, чтобы не распространялись те или иные инфекции. Воинские части — закрытые объекты: помещения подвергаются санитарной обработке, соблюдается особый пропускной режим. В армии предоставляется бесплатная медицинская помощь, проводится большая работа по профилактике заболеваний, поэтому есть возможность своевременно отправлять военнослужащих на лечение», — заявил он.

Александр Шерин уверен, что военнослужащие имеют более крепкий иммунитет потому, что ведут здоровый образ жизни. Он также добавил, что в вооруженных силах всегда серьезно относились к соблюдению мер безопасности, поскольку служба в армии связана с общением большого количества людей в замкнутом пространстве.

Чем завлечь срочников?

С каждым призывом количество срочников сокращается. До 31 декабря на службу в вооруженные силы будет призвано на семь тысяч человек меньше, чем весной. Государство продолжает следовать идее создания профессиональной армии. Однако, правозащитник и общественный деятель Андрей Бабушкин придерживается иного мнения. По его словам, армейская служба просто необходима современным молодым людям.

«Большинству молодых ребят армия нужна, как элемент жизни. Молодежи, которая не служила, приходится объяснять очевидные вещи. Конечно, не надо это делать насильственно. Но большая часть ребят должна воспитываться так, чтобы они по своему убеждению шли в армию. Они отдадут год своей стране, но взамен приобретут необходимые качества, которые помогут потом сделать успешную карьеру и наладить свою жизнь, — объяснил свою позицию Бабушкин. — Ты тратишь год, а приобретаешь взамен десять».

Правозащитник рассказал, что для привлечения молодежи, необходимо расширить круг преимуществ для людей, которые служили в вооруженных силах: по учебе, по продвижению по службе, при приеме на работу. Человек должен понимать, что служба в армии открывает перед ним двери, которые закрыты для остальных.

Александр Шерин тоже считает, что служба в армии должна стать более привлекательной. Депутат убежден, что срок службы должен быть включен в трудовой стаж, а срочник должен получать выплаты не меньше МРОТ, а не 2200 рублей в месяц, как это происходит сейчас. Помимо прочего он упомянул такой фактор, как повышение престижа вооруженных сил. По словам Шерина, сегодня дети депутатов и высших чиновников всячески уклоняются от службы в армии, отдавать долг Родине — это не престижно. А в обществе существует позиция: плохая учеба в институте — дорога в армию.

«Военнослужащие срочной службы, являются отображением нашего общества. И на призывной пункт они уже приходят, сформировавшимися личностями, но без жизненного опыта. И если бы перед призывом им все эти годы говорили, что после службы в армии они получают преференции, новую профессию, тогда у нас в военкоматы очереди бы стояли. Люди, которых не взяли на службу, просто рыдали бы. Но сегодня особых преференций нет. И только ленивый не может уклониться от армии, поэтому армия у нас рабоче-крестьянская», — поделился Александр Шерин.

Он высказал мнение, что на чиновничьи должности необходимо набирать только тех людей, которые проходили срочную службу: государственным управленцем не может быть человек, который не давал присягу.

Руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев рассказал, что желание человека служить в тех или иных войсках учитывается, но не является приоритетным. Каждый призывник проходит определенную систему тестов, которые выявляют его склонность к тем или иным функциям. А дальше уже военные психологи распределяют их по разным видам войск. Он также упомянул, что на флоте сейчас тоже служат всего один год.

«Флот все-таки заточен на профессионалов. Военная служба по призыву есть, на боевых кораблях первой линии 90%, а на подводных лодках 100% экипажа – это военнослужащие по контракту», — сказал Краснобаев.

Он объяснил, что, хотя флотского специалиста за год не подготовить, служба по призыву нужна для привлечения молодых кадров. У молодежи есть возможность попробовать себя в морской службе, получить флотскую специальность и в дальнейшем заключить контракт с Министерством обороны.

Дедовщина: есть или нет?

В процессе обсуждения темы воинского призыва спикеры не могли обойти вниманием тему дедовщины. Они сошлись во мнении, что сейчас ситуация с данным явлением гораздо лучше, нежели это было в начале 2000-х. Свою роль конечно сыграло и сокращение срока службы.

«Корни дедовщины в том, что молодые неопытные офицеры перекладывали на сержантов обязанность по наведению порядка в вверенных подразделениях. Сегодня нет тех случаев, с которыми мы сталкивались в 70-х и уж тем более в 2000-х годах. Дедовщину практически искоренили: сократился срок службы, большая часть призывников учится рядом с местом жительства, появилась мобильная связь. Поэтому в вооруженных силах ее нет, но в некоторых смежных ведомствах она продолжает существовать», — рассказал Андрей Бабушкин.

Однако сокращение срока службы не позволило полностью избежать несчастных случаев в воинских частях. Самыми громкими случаями стали: массовое убийство сослуживцев Рамилем Шамсутдиновым и недавняя бойня на аэродроме под Воронежем, которую устроил Антон Макаров. Военный психолог Алексей Захаров сказал, что нынешняя молодежь слишком инфантильна и совсем не готова к армейской службе.

«В армии обычные нормальные люди, и им свойственны все факторы психических состояний. Солдатам мы приписываем определенные способности и качества. Но человек приходит из общественной среды, чтобы сделать из него солдата нужно время и специалисты. У нас ничего не ориентировано на службу. <…> Тот человеческий материал, который набирается для срочной службы, абсолютно не готов. Общество, семья, школа должны готовить солдата с 10 лет, не только с точки зрения патриотизма, но и со стороны идеологических фактов», — объяснил психолог.

Но «воспитание солдата» — игра вдолгую, а призывников отправляют в военные части уже сегодня. Андрей Бабушкин считает, что часть проблем можно решить с помощью активной работы психологов. Их надо более плотно подключать к отбору призывников. Не лишним, по мнению правозащитника, будет регулярный мониторинг путем анонимного анкетирования. Это позволит держать руку на пульсе и вовремя выявлять неуставные отношения и другие проблемы. Также он указал на нелогичность действий в случае обнаружения травли или издевательств над солдатом.

«Необходимо быстрое изъятие людей, которые становятся источником напряженности. Сегодня, к несчастью, мы изымаем того паренька, который является объектом насилия и жестокости. А надо делать наоборот», — сказал эксперт.

Правозащитник предложил, в дальнейшем этот источник проблем надо либо наказывать, либо переводить в другую часть, либо дать возможность одуматься.