Глава коммунистов Петербурга ответил Познеру на заявление о фашизме в СССР

Фашизма в СССР не было, а тот, кто утверждает иное, не имеет даже примитивных знаний о российской истории. Об этом в интервью ФАН заявил председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер, затронув в своем интервью тему Советского Союза, заметил, что у политического строя в СССР имелись «фашистские черты».

«Честно сказать, мне сложно понять, что имел под этим в виду этот человек. — признался эксперт. — Мне подобные рассуждения представляются в корне неверными. Судите сами: мы знаем фашистские государства XX века (гитлеровская Германия, дружественная ей Италия, Польша под властью Пилсудского, хортистская Венгрия), в которых людей сажали в концентрационные лагеря. Советская же Красная армия их оттуда освобождала!»

А посему, добавил Соловейчик, ничего общего между фашизмом и коммунизмом «нет и в помине».

«Первые людей убивали, а вторые их спасали! — убежден председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга. — Поэтому считать советское государство фашистским может только тот, кто совершенно не знает нашей истории».

Собеседник ФАН признал некорректным сравнение нацистских лагерей с ГУЛАГом, поскольку «проступки», за которые люди оказывались в советских местах заключения, были реальными преступлениями, а не фантазиями сотрудников гестапо.

«Давайте-ка посмотрим, кто получал тюремные сроки от юстиции в СССР, — предложил эксперт. — Это солдаты, священники и офицеры Русской освободительной армии предателя Андрея Власова, то есть пособники самого Гитлера! Это украинские бандеровцы, прибалтийские буржуазные националисты, повинные также в уничтожении мирных советских граждан. Кто еще садился в ГУЛАГ? Это те, кто выступал с оружием в руках против советской власти, например, белогвардейцы, которые вместе с интервентами шли против своего народа. Неслучайно их главарям отказано в реабилитации — причем судом уже новой России».

Соловейчик заявил, что сравнивать ГУЛАГ, в котором справедливо отбывали наказание реальные преступники, с концлагерями фашистов, в которых массово уничтожали людей за одну только принадлежность к той или иной национальности, может только очень недалекий человек.

Председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга также прокомментировал слова Познера о невозможности возрождения фашизма в России — и о том, что США от подобного развития событий вовсе не застрахованы.