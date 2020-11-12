Эксперт объяснил, почему военные мировых держав внимательно изучают войну в НКР

Санкт-Петербург, 12 ноября. Российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», учредитель и директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием» Игорь Коротченко в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал о превосходстве Вооруженных сил России, а также объяснил, чем отличается военный конфликт в Нагорном Карабахе от всех предыдущих войн в истории.

«Это первая война, где столь масштабно использовались ударные беспилотники на всем протяжении периода боевых действий. Более сотни беспилотников одновременно находились в воздухе, искали и поражали цели. Это сложнейшая военно-техническая задача», — заявил он.

По словам журналиста, опыт азербайджанской армии будет изучаться всеми странами, потому что это первое полномасштабное использование беспилотников в подобной войне.

«Здесь мы должны анализировать именно недостатки в организации ПВО (противовоздушной обороны) Армении. Потому что многие пытаются бросать камни в адрес российских систем ПВО, которые состояли на вооружении Армении, в том числе новейшие. Но военные специалисты и аналитики говорят, что при организации противовоздушной обороны Армении был допущен ряд технических человеческих ошибок — оперативная маскировка, алгоритмы боевого использования и так далее. Однако наши комплексы, особенно комплексы малой дальности войсковой ПВО, например Тор-М2, — это шедевры с точки зрения их использования против любых целей», — отметил военный эксперт.

По его мнению, вопрос лишь в подготовке военных расчетов и использовании правильных тактических принципов боевого применения, а также учете театра военных действий.

«В этом плане наша ПВО абсолютно готова к отражению ударов любых типов беспилотников в любых типах конфликтов, если они затронут Россию. Я сторонник того, чтобы учесть опыт войны в Нагорном Карабахе и интенсифицировать работы по созданию в РФ ударных беспилотников тактического звена, потому что в этой области необходимо догонять ведущие державы мира. Даже Турция имеет аппараты, которых пока нет у нас. В этом плане война в Карабахе — предмет внимательнейшего анализа в Генеральном штабе Вооруженных сил России, министерстве обороны, спецслужбах страны, потому что это война нового типа. Все то, что там было использовано впервые, надо изучать», — объяснил Коротченко.

По словам эксперта, за ближайшие три-четыре года РФ сможет ликвидировать разрыв и выйти на один уровень с мировыми державами.