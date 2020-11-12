Гражданский муж Гурченко рассказал, что актриса хотела покончить с собой

Москва, 12 ноября. Легендарная актриса Людмила Гурченко хотела покончить с собой в начале 90-х. Об этом рассказал ее гражданский муж, пианист Константин Купервейс.

По его словам, они были вместе с 1973 по 1991 год, но не вступали в официальный брак. Людмила Марковна заявила ему, что у нее нет места для нового штампа в паспорте. Домашняя жизнь протекала относительно спокойно, но при этом звезда могла выйти из себя, если Купервейс ошибался во время аккомпанемента ей.

В конце отношений они переживали очень сильный кризис.

«Она хотела покончить с собой», — признался музыкант в эфире телеканала «Россия-1».

В итоге он принял решение уйти, поняв, что их «взаимное сотрудничество иссякло и исчерпало себя».

Сегодня Гурченко исполнилось бы 85 лет. В честь юбилея актрисы пользователи портала «Узнай Москвы» подготовили онлайн-квест, посвященный биографии и творческому пути звезды советского кинематографа, пишет РИАМО.