Юрий Рогулев: Трамп никогда не признает эти выборы честными

Действующий глава США Дональд Трамп не признает поражения на президентских выборах после подсчета голосов. От представителей его команды идут разноречивые комментарии: от «он не уступит» до «он скажет, что не доверяет результатам, но и не оспаривает их».

Но подсчет голосов еще не закончен, поэтому окончательных результатов выборов нет. Хотя мы можем наблюдать, что средства массовой информации уже присудили победу Джо Байдену. Но официально, на федеральном уровне, это не подтверждено.

Поэтому Байден, как бы его сейчас ни поздравляли, до сих пор не допущен в качестве избранного президента ни к финансированию своей деятельности из федерального бюджета, ни к получению информации от федеральных органов, в том числе разведывательной информации.

Обычно, когда нового президента, вступающего в должность через несколько месяцев после выборов, официально признают, он получает доступ и к финансированию, и к различного рода информации, а также обретает возможность формировать свою переходную команду. Байден ничего этого пока не получил. Он начал, конечно, работать, но делает это на свой страх и риск — до объявления официальных результатов.

Что пытается сделать Трамп? На этом последнем этапе он старается вмешаться в подсчет голосов, чтобы выявить возможные нарушения, которые наблюдались в отдельных штатах. И надеется, что пересчет голосов или выявление нарушений склонят чашу весов в его пользу.

В частности, в Пенсильвании сейчас идет пересчет голосов. Будет пересчет и в Джорджии, потому что разница в бюллетенях, поданных там за кандидатов президентской гонки, — около десяти тысяч штук. Штаб Трампа решил, что это слишком маленькая разница, и поэтому в Джорджии все голоса будут пересчитывать вручную.

Возможно, пересчет голосов и опротестование в судах нарушений при подсчетах дадут Трампу шанс получить искомые 270 голосов выборщиков. И все же, несмотря на заявления президента о фальсификациях, ему вряд ли удастся доказать наличие массовых сознательных вбросов, которые нарушили баланс голосов в пользу одного из кандидатов, чтобы довести дело до отмены результатов выборов. Это все-таки маловероятная вещь. Тем не менее мы все в ожидании этих окончательных подсчетов голосов.

Как долго Трамп будет оспаривать итоги выборов? Конституция определяет эти сроки — 30 дней со дня голосования избирателей. То есть до 3 декабря, а на 14 декабря уже назначено голосование выборщиков — это второй этап американских выборов. Третий этап — когда спецкомиссия Конгресса США подсчитывает голоса выборщиков, а в Сенате объявляют окончательные итоги выборов: это будет в январе. Как видим, американская конституция на каждый из этих этапов отводит примерно по месяцу.

Дальнейшее зависит от стратегии, которую выберет Трамп. Очевидно, что не только он, но и многие его сторонники будут рассматривать эти выборы как нечестные. В конце концов, они проходили в очень непростой атмосфере из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. При этом поменялись все формы голосования: и традиционное досрочное на участках, и голосование по почте — и возникли три разных формы бюллетеней, которые сделали подсчеты очень непростыми.

Так или иначе, я полагаю, что Дональд Трамп, скорее всего, будет вынужден согласиться с результатами голосования в штатах, но никогда не признает, что эти выборы были честными.