Хореограф Мигель пожаловался на хамское поведение Лолиты Милявской

Москва, 12 ноября. Популярный хореограф Мигель пожаловался на нелегкую работу с российской исполнительницей Лолитой Милявской и ее хамское поведение. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу «Люди говорят».

Как признался Мигель, за время своего карьерного пути ему пришлось поработать со многими звездами отечественной эстрады, некоторых из которых можно назвать настоящими хамами. Недавно хореограф ставил танец для Лолиты. Он заявил, что после этого никогда не подойдет к певице.

По словам наставника шоу «Танцы», у него всегда были достаточно неплохие отношения с Милявской, но в этот раз она перешла черту. Оказывается, хореограф поставил ей номер на песню «Владимирский централ», но решил удивить зрителя оригинальностью и придумал «тюремное» танго».

Лолита работу Мигеля не оценила и, как только увидела декорации к номеру, сразу же обрушилась на Мигелю с ругательствами.

«Уйдите все отсюда! Вы что не понимаете, какую я песню пою?!» — негодовала исполнительница.

Мигель отреагировал на поведение Лолиты жестко и заявил, что вопрос с этим артистом для него закрыт.

«Я близко к ней не подойду. Зачем этот человек должен находиться в поле моего зрения, если он так относится к труду другого? И половина наших звезд вот так вот общается», — объяснил Мигель.

Ранее сообщалось, что Мигель случайно потрогал известную российскую певицу Полину Гагарину за грудь. Забавный случай произошел на шоу «Студия Союз».