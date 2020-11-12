Власти Британии хотят депортировать из страны всех иностранных бомжей

Английские власти решили «очистить» улицы от иностранных бездомных, предварительно отделив их от местных. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Министерство внутренних дел Великобритании ввело новые правиле, разрешающие депортацию иностранцев из страны, начиная с 1 декабря. Под удар попадают бездомные мигранты, которые ютятся на английских улицах.

«Для небольшого меньшинства нелегальных мигрантов из Европейской экономической зоны, которые продолжают отказываться от поддержки, новые иммиграционные реформы означают, что они могут потерять свое право на существование в стране. Это будет крайняя мера. Сначала людей попросят уйти добровольно при поддержке правительства. В случае если они откажутся, мы можем принять меры для их депортации», — заявили в министерстве.

В свою очередь коалиция местных юридических центров, которые помогают бездомным, предупредила министра внутренних дел Прити Патель, что эти полномочия могут быть незаконно использованы против людей, оставшихся без работы во время пандемии коронавируса, а также тех, кто приехал в Англию, спасаясь от работорговли.

«Лицемерно со стороны министра внутренних дел было ввести такие меры», — говорится в заявлении проекта Good Law Project.

Организации привели примеры из реальной жизни, из-за которых уязвимые люди могут потерять свое право оставаться в Великобритании. Среди них были женщина, которая плохо спала после бегства от террористов одной из стран Ближнего востока, психически больной человек, вовлеченный в бандитскую жизнь, и работник паба, потерявшего доход из-за пандемии. Коалиция местных юридических центров сообщает: такая политика Лондона нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, поскольку она дискриминирует иностранцев и дает слишком большую свободу действий должностным лицам.

«Мы думаем, что перспектива отмены или отказа в разрешении на пребывание в Великобритании будет удерживать людей от обращения за помощью к местным властям и благотворительным организациям. Такая мера может подвергнуть их большей опасности. Это может подтолкнуть людей в руки тех, кто будет их эксплуатировать, включая работорговцев. Существует высокий риск того, что бездомным женщинам предложат место для проживания и заставят заниматься проституцией», — заявил правозащитник Бетан Макговерн из юридической конторы Southwark Law Centre.

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