Ованнисян объявил об уходе с поста представителя Минобороны Армении

Ереван, 12 ноября. Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что уходит в отставку. Соответствующее заявление он разместил на странице в Facebook.

Пресс-секретарь армянского военного ведомства отметил, что не планирует заниматься политической деятельностью. Ованнисян намерен работать в научной сфере, посвятить жизнь делу образования и воспитания молодого поколения.

Он добавил, что в ходе эскалации карабахского конфликта его «боевые действия» проходили в информационной плоскости. По словам Ованнисяна, оценить его успех могут лишь время и профессионалы.