Зоозащитники выступили против господдержки цирков-шапито

Министерство культуры России готовит проект постановления о правилах выделения субсидий на поддержку передвижных цирков и частных зоопарков. В документе уточняется, что субсидии получат лишь те, кто зарегистрированы как юрлица и имеют все разрешения, в том числе на животных.

Однако против такой помощи выступают зоозащитники. Как заявила ФАН президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова, это противоречит действующим законам России: по ее мнению, цирки-шапито нужно вообще запретить.

«Это поддержка «бродячих концлагерей», которые в принципе должны исчезнуть из нашей жизни. Мы объясняли уже не один раз разным профильным структурам, которые связаны с этой темой, и Минкульту в том числе, — утверждает Новожилова. — И вот, в то время как в мире повсеместно закрывают стационарные цирки, в России додумались до того, чтобы из нашего кармана теперь еще и финансировать, поддерживать «бродячие концлагеря» для животных».

Выделяемые из бюджета деньги нужно направить не на цирки-шапито, а на создание и развитие приютов для цирковых животных, предлагает зоозащитница.

«Если бы суммы, которые государство регулярно выделяет на эти сферы, пошли на строительство реабилитационных центров и приютов для цирковых животных, то этих денег вполне хватило бы на их содержание, и даже с лихвой», — заявила собеседница ФАН.

Схватка зоозащитников с «пережитком средневековья» — именно так называют цирки-шапито борцы за права животных — длится уже много лет. В 2020 году в России вступил в силу закон «Об ответственном содержании животных», который как раз запрещает поддерживать цирки-шапито из государственной казны, напомнили зоозащитники.

Президент Ассоциации передвижных цирков России Роман Коробко — сам владелец цирка-шапито. Он считает, что новый закон помог убрать из сферы тех, кто видел в животных только источник дохода. При этом сейчас, в условиях пандемии, добросовестные цирки-шапито остались без зрителей и без денег, поэтому господдержка — чуть ли не единственный шанс для них хоть как-то продержаться.

Коробко рассказал, что в проекте постановления Минкультуры отдельно оговариваются суммы, которые государству предлагается выделить на корм животным. Так, меньше всех получат цирковые мыши — в сутки в виде дотации им положен 1 рубль 60 копеек. А на первом месте по расходам слон, — на его суточное содержание будет выделено 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, по предложению членов Ассоциации передвижных цирков, в документе заложены и деньги на ветеринарную помощь животным.

«Этого будет вполне достаточно. Суммы принимались с учетом мнений тех людей, которые в этом бизнесе. Потому что принимал участие в обсуждении проекта не один я, были еще и из рабочей группы. Мы давно работаем и с правительством, и с министерствами, и это все было согласовано. То есть это не с потолка в духе «а давайте вот так посчитаем», нет!» — уверяет Роман Коробко.

В конце октября о поддержке цирковых животных президента России Владимира Путина попросили на заседании Совета по культуре и искусству. 6 ноября глава государства распорядился выделить из своего резервного фонда 21,4 млн рублей в этом году и 128,4 млн рублей — в следующем на финансирование затрат Росгосцирка, связанных с кормлением животных.