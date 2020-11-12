Коронавирус подтвержден у 90 сотрудников Большого театра

Москва, 12 ноября. Порядка 90 сотрудников Большого театра заразились COVID-19, а около 200 уже переболели.

«Пик был 130 человек. На сегодняшний день — 90 человек, то есть у нас пошло снижение, люди выздоравливают, выходят на работу», — сообщил гендиректор театра Владимир Урин в интервью телеканалу «Дождь».

По его словам, в театре работают почти 3,5 тысячи человек, 200 из которых уже переболели опасным заболеванием. В настоящее время театр успешно справляется со всеми поставленными задачами.

Ранее Урин заявил, что «было бы честнее» закрыть театр на время ухудшения ситуации с COVID-19, а не вводить новые ограничения, потому что руководству учреждения нечем будет выплачивать гонорары артистам.