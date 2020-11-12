Названы условия для включения «Спутник V» в список рекомендованных вакцин

Москва, 12 ноября. Первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут внести в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования.

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что это может произойти, если вакцина будет соответствовать необходимым требованиям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии Гамалеи заинтересовался в подаче заявки на включение «Спутника V» в список вакцин, которые рекомендует ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

«Мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату», — добавили в пресс-службе.

На данный момент ВОЗ не квалифицировала ни одну вакцину. Рекомендации, которые дает организация, гарантируют не только эффективность, но и безопасность, а также соответствие стандартам производственой и клинической практики.