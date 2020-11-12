Россиян предупредили об ураганах, оползнях и аномальных пожарах 13 ноября

Москва, 12 ноября. Жителей России предупредили об ураганах, оползнях и аномальных пожарах в пятницу, 13 ноября. Официальная информация поступила от МЧС РФ.

Возможность чрезвычайных ситуаций связана с прохождением четырех циклонов, трех антициклонов и влияния атмосферных фронтов. Усиление ветра до 25-30 метров в секунду ожидается в Республики Хакасии. В Алтайском крае пройдет снег с метелью. Порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.

Аналогичная погода будет в южных районах Красноярского края, в Кемеровской и Иркутской областях. Существует вероятность обвалов и оползней в предгорных районах Северо-Кавказского федерального округа. Термические аномалии и природные пожары могут наблюдаться в Волгоградской и Астраханской областях, а также на территории Северного Кавказа.