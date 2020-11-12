Великобритания побила рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Лондон, 12 ноября. Медицинские специалисты в Великобритании зафиксировали 33,4 тысячи новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем для королевства.

Ввиду нестабильной эпидобстановки на фоне распространения коронавируса власти Великобритании во второй раз ввели карантин на территории Англии. Он начал действовать с 5 ноября.

Медицинские специалисты сообщили о зафиксированном антирекорде в четверг, 12 ноября. За последние сутки коронавирус диагностировали 33,4 тыс. гражданам. Всего количество заболеваний превысило отметку в 1,2 миллиона.