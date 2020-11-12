В Крыму рассказали о возможных вопросах Путину на его пресс-конференции

Крымский полуостров — неотъемлемая часть Российской Федерации. Тем не менее у его жителей есть свои специфические вопросы и проблемы, которые следует обсудить на самом высоком уровне. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проходит активная подготовка к большой пресс-конференции Владимира Путина. По словам самого Пескова, она будет «необычной» — общение главы государства с журналистами будет иметь заочный характер. Также планируется привнести в это мероприятие элементы «Прямой линии»: президент будет иметь возможность услышать представителей не только СМИ, но и простого народа.

«Безусловно, довольно значительное время на этой пресс-конференции будет уделено пандемии COVID-19, — высказал свое мнение Цеков. — Коронавирус оставил слишком серьезный след в общественном сознании, чтобы его можно было обойти стороной. Серьезное внимание будет уделено и международной повестке, тоже довольно бурной и неоднозначной: наверняка будет звучать тема президентских выборов в США и конфликта в Нагорном Карабахе».

Кроме того, убежден парламентарий, будет подвергнут обсуждению вопрос достройки «Северного потока — 2», а также санкциям, которыми американцы угрожают всем, кто участвует в этом проекте.

«Предугадать все связанные с международной обстановкой вопросы невозможно, — признался сенатор. — Но немало их будет посвящено и нашим внутренним проблемам: например, нацпроектам, которые приостановлены по причине все той же эпидемии, или «свежим» отставкам и перестановкам в наших властных структурах».

Как представитель Крымской Республики в Совете Федерации, Цеков рассказал, ответы на какие именно вопросы крымчане хотели бы услышать на пресс-конференции Владимира Путина.

«Мы — часть России и живем проблемами России, — заявил собеседник ФАН. — И чем дальше мы уходим от 2014 года, тем сильнее чувствуем свою связь с исторической Родиной. При этом, конечно же, нас беспокоит нынешняя ситуация с водообеспечением региона — очень надеемся, что президенту будет задан соответствующий вопрос. Кроме того, нам традиционно интересны российско-украинские отношения: думаю, про них мы точно услышим».

Большая пресс-конференция президента РФ — мероприятие, проходящее ежегодно с 2001 года. Как правило, сперва глава государства озвучивает основные социальные и экономические показатели. После этого представители СМИ получают возможность задать вопросы.