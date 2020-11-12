Участница шоу «Голос» Саша Круглова: Пандемия — лучшее время для творчества

Москва, 12 ноября. Исполнительница хита «Надежда на любовь» Саша Круглова скоро порадует поклонников двумя синглами. В беседе с корреспондентом ФАН певица призналась, что отнюдь не расстроена жестким московским режимом, а наоборот, испытывает творческий подъем.

«Для музыкального человека в момент низкой активности самое лучшее — это запись новых песен. Две недели назад мне прислали несколько новых треков, и я просто влюбилась в них. Это такой эмоциональный подъем, как будто крылья выросли за спиной! Поэтому самое лучшее в сегодняшней ситуации — это заниматься своим делом», — раскрыла секрет участница шоу «Голос».

Единственная ложка дегтя для Саши — это невозможность отпраздновать свой предстоящий день рождения в большой компании. Но певица нашла отличную альтернативу — отдых в Арабских Эмиратах. Если границы оставят открытыми до конца ноября, то, скорее всего, мы увидим солнечные фотографии в Instagram Саши с морского побережья.

«Я, скорее всего, полечу отдыхать на море. Оптимально-безопасный, на мой взгляд, и близкий вариант — Арабские Эмираты. Но он тоже под вопросом, так как в любой момент могут объявить, что границы закроют. Поэтому я окончательно не определилась, но вероятнее, что я полечу именно туда», — поделилась исполнительница.

И как призналась Саша Круглова корреспонденту ФАН, отдыхать она планирует с близкой подругой, поскольку сердце звезды пока свободно.

Напомним, певица Саша Круглова несколько лет работала с группой «А-Студио». Сольную карьеру исполнительница начала в 19 лет, а затем стала участницей седьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале — в составе команды Ани Лорак. Этим летом песня «Надежда на любовь» ворвалась в ротации «Русского радио», «Юмор FM» и «Радио Дача», а также вошла в хит-парад «Золотого граммофона».