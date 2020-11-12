Познер: Советская Россия имела определенные фашистские черты

Москва, 12 ноября. Советский Союз обладал фашистскими чертами, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер. Об этом говорится в сообщение на его сайте.

Известный телеведущий неоднократно выступал с критикой СССР и советского народа. Владимир Познер подтвердил, что его слова могут вызвать дикое недовольство среди людей. По его мнению Советская Россия имела определенные фашистские черты.

«Я опасаюсь вообще фашизма», — констатировал журналист.

Телеведущий добавил, что сегодня возрождение фашизма в России невозможно, в отличие от США. В Америке существуют предпосылки для этого. Владимир Познер подчеркнул, что говорит это о стране, гражданином которой он является.