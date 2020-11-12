Актриса Анна Хилькевич рассказала о страшном диагнозе у дочери

Москва, 12 ноября. Российская актриса из сериалов «Универ» и «СашаТаня» Анна Хилькевич рассказала страшную историю, которая произошла во время ее беременности. Подробностями артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Хилькевич отметила, что тогда была на 12-й неделе беременности и решила пойти на УЗИ.

«И вот лежу я на кушетке, доктор смотрит в монитор и говорит: «У вас.. прелестная девушка!». И вдруг врач произносит следующее: «Ой, подождите....». Пауза. Долгая такая. «Анна, у вашего ребенка очень маленький нос. Вернее, его почти нет. Это один из основных показателей синдрома Дауна», — откровенно написала Анна.

После этого актриса сдала неинвазивный тест на СД, а результаты ждала около трех недель. Это время, по собственному признанию Хилькевич, показались им с мужем вечностью. Актриса изучала всю доступную информацию об этом синдроме. Звездная пара решила все-таки отказаться от аборта вне зависимости от полученного результата.

К счастью, тест показал отрицательный результат, но Анна еще в течение длительного времени жила в страхе.

«Полное успокоение пришло, только когда я уже родила. Доля сомнения и страха были с нами до конца», — отметила актриса.

Она обратилась к врачам с просьбой быть внимательнее при постановке подобных диагнозов.

Ранее сообщалось, что Анна Хилькевич поделилась фотографией дочери с алыми губами. Оказалось, что звезда накрасила ей губы перед походом в ресторан.