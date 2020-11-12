ЦБ объяснил рост международных резервов РФ на 3,6 млрд рублей за неделю

Москва, 12 ноября. Международные резервы России за первую неделю ноября увеличились на 3,6 млрд рублей и составили 587,6 млрд, следует из материалов Центрального банка РФ.

Регулятор объясняет увеличение резервов воздействием «положительной курсовой переоценки» и ростом цен на золото. При этом в последнюю неделю октября этот показатель снизился на 5,8 млрд долларов.

Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и Правительства РФ. Они складываются из средств в иностранной валюте, монетного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других показателей.

Российские аналитики ранее подвели итоги торгового дня на мировых биржах, закрывшихся укреплением рубля к доллару и ростом нефтяных котировок.