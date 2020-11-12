Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

ЦБ объяснил рост международных резервов РФ на 3,6 млрд рублей за неделю

ЦБ объяснил рост международных резервов РФ на 3,6 млрд рублей за неделю

Москва, 12 ноября. Международные резервы России за первую неделю ноября увеличились на 3,6 млрд рублей и составили 587,6 млрд, следует из материалов Центрального банка РФ.

Регулятор объясняет увеличение резервов воздействием «положительной курсовой переоценки» и ростом цен на золото. При этом в последнюю неделю октября этот показатель снизился на 5,8 млрд долларов.

Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и Правительства РФ. Они складываются из средств в иностранной валюте, монетного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других показателей.

Российские аналитики ранее подвели итоги торгового дня на мировых биржах, закрывшихся укреплением рубля к доллару и ростом нефтяных котировок.

Новости партнеров