Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Агрессивный шахматист чуть не зарезал обыгравшую его женщину

Агрессивный шахматист чуть не зарезал обыгравшую его женщину

Лондон, 12 ноября. Британец по имени Ян Льюим напал на женщину за то, что она выиграла у него партию в шахматы. В ярости он трижды ударил ее ножом.

Ранения были нанесены в бедро и руку, уточняет телеканал РЕН ТВ. Пострадавшую доставили в больницу, наложили несколько швов. Сегодня Льюм предстал перед судом и был признан виновным в вооруженном нападении.

Ранее «Федерал Пресс» писал о жительнице Сургута, которая сначала пожаловалась в полицию на пьяного мужа, который, по ее словам, угрожал ей, а потом напала на правоохранителей, когда они хотели отправить буйного супруга на медицинское освидетельствование.

 

Новости партнеров