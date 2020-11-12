Агрессивный шахматист чуть не зарезал обыгравшую его женщину

Лондон, 12 ноября. Британец по имени Ян Льюим напал на женщину за то, что она выиграла у него партию в шахматы. В ярости он трижды ударил ее ножом.

Ранения были нанесены в бедро и руку, уточняет телеканал РЕН ТВ. Пострадавшую доставили в больницу, наложили несколько швов. Сегодня Льюм предстал перед судом и был признан виновным в вооруженном нападении.

Ранее «Федерал Пресс» писал о жительнице Сургута, которая сначала пожаловалась в полицию на пьяного мужа, который, по ее словам, угрожал ей, а потом напала на правоохранителей, когда они хотели отправить буйного супруга на медицинское освидетельствование.