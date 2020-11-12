Россиянам рассказали, кто будет производить вакцину от COVID-19

Москва, 12 ноября. В регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V» пока внесли трех производителей, среди них оказались филиал центра Гамалеи, компании «Биофарм и «Генериум».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость юридического и организационного оформления отношений между разработчиком вакцины и производителями. Головной структурой можно назначить Центр имени Гамалеи. По его словам, в перспективе объем производства должен быть увеличен до нескольких миллионов доз в месяц. Оформление официальных отношений позволит контролировать качество вакцины и способность мощностей.

В настоящее время три компании были внесены в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Также к производству начинают готовиться компании «Фармасинтез» и Biocad. Они уже заключили соглашение с исследовательским центром Гамалеи. Рассматривается кандидатура фармацевтического предприятия «Р-Фарм», но официально сотрудничество пока не было закреплено. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продвигает производство российской вакцины за рубежом. Представители организации уже договорились о выпуске препарата в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее.