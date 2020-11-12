Экономисты назвали категорию граждан, которых не затронул «коронакризис»

Москва, 12 ноября. Вызванный пандемией кризис негативно сказался на всех, кроме семей с двумя и более детьми, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Всемирного банка и НИУ ВШЭ.

Экономисты пришли к выводу, что от мер налоговой и социальной политики, принятых российскими властями до и после начала пандемии, в большей степени выиграли бедные слои населения. Это объясняется тем, что основной удар «коронакризиса» приняли на себя мегаполисы и региональные центры.

В целом социальное неравенство в России во время пандемии незначительно снизилось. Как уточняют эксперты, в богатых регионах уровень бедности вырос, а в бедных, наоборот, снизился.

Президент России Владимир Путин еще в январе заявил о новых мерах поддержки семей с детьми, а весной федеральное правительство подготовило ряд законопроектов для преодоления экономических последствий пандемии. Это позволило нивелировать негативные последствия для данной категории граждан. Реформы налоговой и социальной политики включали в себя расширение охвата пособий при рождении первого и второго ребенка для малоимущих семей, появление нового пособия на детей от трех до семи лет из семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также различные льготы как для населения, так и для бизнеса.