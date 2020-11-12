Эксперт объяснил, почему во флоте РФ практически не осталось призывников

Санкт-Петербург, 12 ноября. Руководитель санкт-петербургского отделения «Бессмертный полк России» Андрей Краснобаев в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему во флоте практически не осталось призывников.

«Во флоте сегодня служат по призыву ровно так же, как и в других войсках Российской Федерации, — 12 месяцев. Но флот все-таки заточен на профессионалов. Военная служба по призыву имеет место, но на боевых кораблях первой линии по контракту служит 90% экипажа, а на подводных лодках — 100%. Даже матросы и старшины служат по контракту», — отметил эксперт.

По его мнению, за 12 месяцев невозможно подготовить специалиста для службы во флоте, однако благодаря службе по призыву удается привлечь молодые кадры.