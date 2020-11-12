Эксперт объяснил, почему во флоте РФ практически не осталось призывников

Санкт-Петербург, 12 ноября. Руководитель санкт-петербургского отделения «Бессмертный полк России» Андрей Краснобаев в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему во флоте практически не осталось призывников.
«Во флоте сегодня служат по призыву ровно так же, как и в других войсках Российской Федерации, — 12 месяцев. Но флот все-таки заточен на профессионалов. Военная служба по призыву имеет место, но на боевых кораблях первой линии по контракту служит 90% экипажа, а на подводных лодках — 100%. Даже матросы и старшины служат по контракту», — отметил эксперт.
По его мнению, за 12 месяцев невозможно подготовить специалиста для службы во флоте, однако благодаря службе по призыву удается привлечь молодые кадры.
«Понятно, что флотского специалиста за год не подготовить. Но служба по призыву нужна для того, чтобы приходили новые молодые кадры, чтобы молодежь имела возможность себя попробовать в морской службе, получить флотскую специальность. Если у молодого человека есть интерес к флоту и у флота есть интерес к нему, то он заключает контракт и дальше проходит службу по контракту», — сказал Краснобаев.