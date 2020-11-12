Медсестру из Британии подозревают в убийстве восьми младенцев

В британском городе Честер состоялись судебные слушания по делу местной медсестры Люси Летби, которую подозревают в убийстве восьми младенцев и покушении еще на десятерых. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror.

30-летняя Люси Летби, работавшая в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital, предстала пред Честерским королевским судом. Ее обвиняют в преднамеренном убийстве восьми новорожденных младенцев, которые находились под ее присмотром в отделении недоношенных детей.

«Ей было предъявлено обвинение в убийстве по восьми пунктам и десяти пунктам обвинения в покушении на убийство», — сообщили сотрудники полиции.

К настоящему моменту подозреваемая так или иначе фигурирует в делах о расследовании по меньшей мере 17 детских смертей в больнице, которые произошли в период с июня 2015 года по июнь 2016 года. До этого ее дважды арестовывали, но всегда отпускали, поскольку полицейские не могли доказать ее причастность к смертям. Друзья и родственники Летби описывают ее как «неуклюжую», но «добросердечную». Они настаивают на то, что медсестра невиновна.

При этом отмечается, что в ходе расследования специалистам удалось установить ранее неучтенные факты и собрать новые доказательства. В качестве одного из них называется острая сосудистая недостаточность, которую выявили у детей, за которыми следила Летби, а также наличие на их телах «нехарактерных» травм. Больница Countess of Chester Hospital привлекла внимание полиции в 2017 году вследствие высоких показателей смертности среди новорожденных.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что ЮНИСЕФ осудил убийство ребенка из Эритреи в Триполи.