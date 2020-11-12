Минздрав РФ рекомендовал создать амбулаторные центры по COVID-19 в регионах

Москва, 12 ноября. Министерство здравоохранения России рекомендовало создать амбулаторные центры по коронавирусу нового типа в регионах.

Российские регионы займутся созданием амбулаторных центров для диагностики и лечения коронавируса нового типа. Соответствующий приказ Минздрава был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Ведомство рекомендовало наладить взаимодействие созданных центров с медицинскими организациями, оказывающими скорую и медицинскую помощь. Регионы обязаны будут оснастить их машинами для транспортировки пациентов, перевозки биологических материалов, лекарств и сотрудниками.