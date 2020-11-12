Эксперт: В случае конфликта с РФ Украина активно задействует диверсантов

Санкт-Петербург, 12 ноября. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор «Центра анализа мировой торговли оружием» Игорь Коротченко не исключает, что для дестабилизации ситуации в Донбассе и в случае конфликта с РФ Украина широко задействует диверсионные группы на российской территории. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Очень серьезный фактор — это возможности украинских диверсий на российской территории. Не будем забывать, что во главе военной разведки Украины сегодня стоит кадровый диверсант, то есть человек с базовым опытом и возможностями. Если в целом военные возможности Украины я оцениваю как крайне низкие, то у ее возможностей в плане диверсий есть определенный потенциал. Мне кажется, это главная угроза», — отметил эксперт.

По его мнению, Российской Федерации необходимо создавать единую систему безопасности с республиками Донбасса, чтобы предупредить возможность возобновления конфликта в регионе.

«Наша задача — чтобы Украина не совершила очередную авантюру в Донбассе. Необходимо прорабатывать сценарии установления бесполетной зоны с помощью российских возможностей в области ПВО, создавать единую систему безопасности для ДНР, ЛНР и России, поскольку там живет много людей с российскими паспортами», — сказал Коротченко.

Он считает, что России необходимо извлечь уроки из вооруженных конфликтов в Нагорном Карабахе и Донбассе, чтобы предупредить любой конфликт на стадии его планирования.