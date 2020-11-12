Соседов объяснил сложные взаимоотношения с Лолитой

Телеканал НТВ запустил съемки нового музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» с участием звезд 90-х. В рамках проекта артисты исполняют песни своих коллег по цеху, а жюри оценивает их выступления. Одним из участников судейства стал музыкальный критик Сергей Соседов. Примечательным в съемках стало возникновение регулярных скандалов между ведущей программы певицей Лолитой Милявской и известным критиком. Почему между героями проекта сложились такие отношения, рассказал сам Соседов.

Первый конфликт с Лолитой возник, когда певица на съемках телешоу напомнила гостям и всем присутствующим о том, как Сергей Соседов 25 лет назад резко раскритиковал певца Евгения Белоусова, сказав, что тот не обладает ни слухом, ни голосом. Многие зрители сравнили этот спор с настоящей «казнью» Соседова. Критик был довольно расстроен этим эпизодом.

На следующих съемках между Милявской и Соседовым вновь разгорелся скандал. На этот раз критик не захотел оставаться в студии и смотреть выступление Лолиты, которым заканчивается каждый эфир. Певица в сердцах заявила, что тот может идти, если не хочет смотреть номер. Объяснить сложные взаимоотношения с артисткой решил сам критик.

«Могу сразу сказать, что у нас нет какого-то глобального личностного конфликта. Все происходит в рамках проекта, в рамках дискуссии. Лолита — прекрасный импровизатор, что-то у нее получается лучше, что-то хуже, как у всех. У нас нет четко прописанных фраз, съемка идет, как живая нить, — объясняет Сергей Соседов.

Также критик отметил, что с Лолитой Милявской он знаком более 25 лет. Их связывают многочисленные совместные проекты и съемки и, по его мнению, выносить, действительно, личную неприязнь на публику — просто смешно.

«Вы представляете, что такое 25 лет? Мы слишком хорошо друг друга знаем, чтобы выяснять отношения на съемках, да и вообще. Могу вас уверить, если у нас и возникнет конфликт, мы будем говорить о нем по телефону или еще как-то, ну решим уж как-то между собой. А так в рамках проекта поспорить, так это рабочий процесс», — объясняет Сергей Соседов.

Критик стал участником скандала не в первый раз, он ни с кем не церемонится и всегда прямо высказывает свое мнение. Так, бывший солист группы «Кар-Мэн» Богдан Титомир угрожал расправой музыкальному критику за его слова о проекте шоу «Голос».