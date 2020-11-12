Политолог Ищенко объяснил, почему СМИ начинают забывать об Украине

Москва, 12 ноября. Известный российский и украинский политолог, дипломат Ростислав Ищенко объяснил, почему тема Украины в информационном пространстве все больше уходит на задний план, что свидетельствует о гибели государства. Своей точкой зрения эксперт поделился в эфире интернет-канала Politwera.

По словам политолога, украинскую повестку все больше и больше затмевает обострение ситуации в Нагорном Карабахе, а также протесты в Белоруссии. Это наглядно свидетельствует о смерти Украины как государства. Ищенко пояснил свою мысль простым примером: когда умирает человек, его родные сначала еще надеются на его воскрешение или выздоровление, а затем уже занимаются вопросами похорон. Переживания, связанные с потерей, уходят в эти моменты на второй план.

«Это не значит, что вы перестали своего родственника меньше любить. Но вы уже не вспоминаете его каждый день и каждую неделю. Приходят другие интересы. Вы только приезжаете на могилу пару раз в год. Точно так же и в случае с Украиной», — заявил политолог.

Он добавил, что если бы Украина сохранила свою государственность, то поступавшую информацию об этом обсуждали. Как добавил Ростислав Ищенко, Украина «живет в формате комиксов и развлечений», она способна привлечь к себе внимание только странными инициативами президента страны Владимира Зеленского «вроде опроса на местных выборах, которые, тем не менее, всерьез обсуждаются». Украина «давно умерла как государство», резюмировал Ищенко.

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми ранее объяснил, к чему приведет возможная попытка со стороны Киева «повторить карабахский сценарий» в Донбассе.