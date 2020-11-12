Сбивший насмерть пенсионерку водитель задержан в Кузбассе

Кемерово, 12 ноября. Полиция задержала водителя, сбившего 75-летнюю женщину в Кузбассе и скрывшегося с места ДТП.

Мужчина, насмерть сбивший пожилую жительницу Кузбасса на технологической дороге одного из местных предприятий и скрывшийся с места аварии, задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает газета А42.RU со ссылкой на источник в ГИБДД.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 9 ноября в Мыски Кемеровской области. Как стало известно, 40-летний местный житель сбил пенсионерку и оставил место происшествия. Пожилая женщина скончалась до приезда бригады скорой помощи от полученных травм.

По словам сотрудников ГИБДД, автомобиль, на котором мужчина сбил покойную, злоумышленник спрятал в гараже дачного участка своего знакомого. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).