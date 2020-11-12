Политолог призвал Азербайджан объяснить слова посла о сбитом Ми-24

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы объяснил удар по российскому вертолету Ми-24 фразой «на войне как на войне». Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин в комментарии ФАН выразил мнение, что слова дипломата не отражают позицию Азербайджана относительно катастрофы.

Бюльбюль оглы сообщил, что окончательных выводов о причинах трагедии нет, комиссия работает над установлением обстоятельств случившегося.

«На войне как на войне — всякое может быть», — добавил посол.

Дипломат объяснил, что вертолет летел вечером на низкой высоте и «не попадал на радары». Поэтому азербайджанские военные, «молодые ребята», приняли решение сбить его. Министерства обороны России и Азербайджана находятся на связи, расследованием также занимаются прокуратуры обеих стран, отметил Бюльбюль оглы.

Политолог Антон Бредихин напомнил, что ранее Азербайджан четко озвучил свою позицию по катастрофе.

«Мы слышали позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева, где была четко указана позиция всего азербайджанского государства. Он выразил свои сожаления и заявил о готовности заплатить компенсацию. Он прекрасно понимал, что это была ошибка со стороны азербайджанских военных», — заявил Бредихин.

По мнение эксперта, заявление Полада Бюльбюля оглы не отражает ту позицию, которую озвучил Ильхам Алиев. Баку следует выступить с разъяснением, что именно имел в виду посол Азербайджана в Москве, считает политолог.

«На мой взгляд, такие заявления можно трактовать как угодно, они не направлены на улучшение отношений. Наверное, нужно, чтобы Баку выступил повторно в лице главы государства о том, что именно посол подразумевал данным заявлением, о том, что Баку настроен только на сотрудничество, а не на получение очередного конфликта с нашей страной», — заключил эксперт.

Напомним, азербайджанские военные сбили вертолет Ми-24 ВС России из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении. Азербайджан признал вину за сбитый вертолет и предложил выплатить компенсацию.

Президент РФ Владимир Путин назвал имена погибших в Армении военнослужащих. Ими стали командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. После этого он почтил их память минутой молчания.