Дело братьев Магомедовых о хищении 11 млрд рублей ушло в суд

Москва, 12 ноября. Уголовное дело братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей, направлено в Басманный суд Москвы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Помимо Магомедовых фигурантами дела являются четыре их соучастника. Все они обвиняются в организации преступного сообщества и участие в нем, мошенничестве и растрате.

В ГП также обратили внимание, что в отношении Магомедовых заявлен гражданский иск о взыскании причиненного государству ущерба на сумму более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследованиия дела заявлены иски представителями потерпевших.

По данным следствия, не позднее 2010 года братья Магомедовы, решив незаконно обогатиться, создали преступное сообщество в Москве. В его состав были привлечены их доверенные лица — Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. Всего в ОПГ входили более 15 человек. В дальнейшем Магомедовы в качестве материальной базы группировки использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга «Группа «Сумма».

В итоге с 2010 года по 2016 год члены ОПГ по государственным контрактам и договорам, заключенным с подконтрольными им компаниями, похитили более 11 млрд рублей.