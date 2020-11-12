Названы сроки передачи корвета «Гремящий» ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 12 ноября. ВМФ РФ должен получить головной корвет «Гремящий» 25 декабря, заявили на заводе «Северная верфь».

По словам генерального директора предприятия Игоря Орлова, в настоящее время корвет проекта 20385 проходит государственные испытания. Планируется, что 25 декабря судно передадут ВМФ России.

«Гремящий» проходит этап государственных испытаний, все идет по плану», — сообщил Орлов.

Отметим, что корвет «Гремящий» был заложен 1 февраля 2012 года и спущен на воду летом 2017 года. Разработкой корветов данного проекта занимается ЦМКБ «Алмаз».

«Гремящий» станет первым кораблем-носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В конце осени минувшего года президент России Владимир Путин сообщил, что судно также планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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