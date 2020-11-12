Ученые выяснили, как образ жизни влияет на возникновение депрессии

Канберра, 12 ноября. Комбинация определенных элементов образа жизни может как провоцировать депрессию, так и помогать бороться с ней. Об этом сообщили австралийские ученые.

Специалисты из Исследовательского института в Уэстмиде провели исследование с участием 85 тыс. человек, чей возраст варьировался от 37 до 73 лет. Добровольцев поделили на две группы — те, кто страдает от депрессивных расстройств или смог с ними справиться, и тех, чье психическое состояние было в норме.

В качестве основных элементов образа жизни рассматривались рацион, режим сна, физическая активность, затрачиваемое на гаджеты время, курение и частота употребления алкоголя. По результатам опроса выяснилось, что сон длительностью 7-9 часов и отказ от гаджетов обеспечивают защиту от депрессии.

Курение сказывалось на участниках крайне отрицательно, поскольку приводило их в еще более подавленное состояние. В свою очередь алкоголь оказался способом справиться с депрессией, спасая человека от сильных переживаний, однако последствия от его употребления были негативными.