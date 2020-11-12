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Ученые выяснили, как образ жизни влияет на возникновение депрессии

Ученые выяснили, как образ жизни влияет на возникновение депрессии

Канберра, 12 ноября. Комбинация определенных элементов образа жизни может как провоцировать депрессию, так и помогать бороться с ней. Об этом сообщили австралийские ученые.

Специалисты из Исследовательского института в Уэстмиде провели исследование с участием 85 тыс. человек, чей возраст варьировался от 37 до 73 лет. Добровольцев поделили на две группы — те, кто страдает от депрессивных расстройств или смог с ними справиться, и тех, чье психическое состояние было в норме.

В качестве основных элементов образа жизни рассматривались рацион, режим сна, физическая активность, затрачиваемое на гаджеты время, курение и частота употребления алкоголя. По результатам опроса выяснилось, что сон длительностью 7-9 часов и отказ от гаджетов обеспечивают защиту от депрессии.

Курение сказывалось на участниках крайне отрицательно, поскольку приводило их в еще более подавленное состояние. В свою очередь алкоголь оказался способом справиться с депрессией, спасая человека от сильных переживаний, однако последствия от его употребления были негативными.

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