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Ницой возмутилась «засорением украинского языка иностранными словами»

Ницой возмутилась «засорением украинского языка иностранными словами»

Москва, 12 ноября. Украинская детская писательница Лариса Ницой, известная своими скандальными заявлениями, обрушилась с критикой на официальный Киев из-за «засорения украинского языка иностранными словами». Гневный пост на эту тему она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Новый матюк эта власть затащила в украинское общество. Локдаун. Зачем засорять украинский язык иностранными словами? Локдаун — это закрытие», — с возмущением пояснила свою мысль Лариса Ницой.

Также она была возмущена словами «буллинг» и «буллить», напомнив о простой замене — «травле» и «травить». Ницой назвала люди, использующих иностранные заимствованиями, «обезьянами».

Ранее Лариса Ницой пожаловалась на «русификацию» Львова. С ее точки зрения, горожане не замечают «скатывание в русский мир». 

Напомним, Ницой получила широкую известность из-за провокационных заявлений о борьбе с русским языком. Детская писательница называла «быдлом» украинцев, слушающих российскую музыку, и предлагала привлечь правоохранительные органы к контролю за соблюдением моратория на использование «русскоязычного культурного продукта».

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