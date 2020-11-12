Коротченко рассказал, как РФ спасла армянских солдат от попадания в котел

Санкт-Петербург, 12 ноября. Российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», учредитель и директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием» Игорь Коротченко в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснил, что было бы, если бы Армения отказалась подписывать договор о мире.

«Те армяне, которые недовольны мирным соглашением, могли бы взять в руки автоматы и идти воевать в Нагорный Карабах. Они этого не сделали. Вместо этого они сидят в Ереване и захватывают правительственные здания. Однако теперь им надо менять что-то в политической системе, чтобы страну возглавляли нормальные проармянские национально ориентированные политики», — заявил он.

По словам эксперта, Пашинян не собирается уходить в отставку.

«Сегодня он встретился с президентом Армении и рассказал, что подписал капитуляцию только по одной причине: если бы Азербайджан продолжил дальнейшее наступление в Нагорном Карабахе, в котел попала бы группировка армянской армии, состоящая из 25 тысяч солдат. Что такое котел? Давайте поинтересуемся у Порошенко. Все бы было уничтожено», — сообщил спикер.

Коротченко подчеркнул, что именно поэтому Пашинян выбрал путь, который предложили его генералы, — подписать мир на условиях Азербайджана, главной договоренностью которого был факт территориальной целостности.

По словам журналиста, вопрос Нагорного Карабаха закрыт, так как командование армянских вооруженных сил подтвердило начало выполнения обязательств, которые были подписаны в рамках трехстороннего соглашения.