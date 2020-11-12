Япония отказывается увеличивать в четыре раза расходы на военные базы США

Вашингтон, 12 ноября. США и Япония завершили первый раунд переговоров по распределению расходов на содержание военных баз.

В 2019 году Япония не захотела увеличивать расходы на содержание американских баз, из-за чего между союзниками возникли противоречия. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечал, что Трамп даже отдал ему распоряжение пригрозить японцам выводом американских войск, передают «Известия».

США хотят, чтобы Япония тратила восемь миллиардов долларов на обслуживание баз, а это в 4,4 раза больше, чем сейчас. Бывший посол РФ в Японии Александр Панов уверен, что Токио не пойдет на такие условия.

«Японцы могут пойти на определенное увеличение расходов, но не на столь большое. Трамп уходит, и японцы вообще могут затягивать переговоры до ухода Трампа», — считает он.

Эксперт отметил, что Япония заинтересована в размещении военных США на своей территории, потому что это повышает ее обороноспособность. Не исключено, что Токио будет до последнего затягивать переговорный процесс, чтобы заключить договор на максимально выгодных для себя условиях, считает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ксения Чудинова.