Гоген Солнцев рассказал о пугающих галлюцинациях пожилой супруги

Москва, 12 ноября. Шоумен и видеоблогер Гоген Солнцев рассказал о странном поведении своей пожилой супруги — предпринимательницы Екатерины Терешкович.

Многие семьи стараются не афишировать свои проблемы и не выносить сор из избы, однако это высказывание нельзя отнести к ячейке общества, которую составляют Солнцев и Терешкович: супруги на регулярной основе выдвигают публичные претензии друг к другу, делая порой самые неожиданные заявления.

Очередной проблемой, с которой столкнулся Солнцев в семейной жизни, стала мания преследования, охватившая разум Терешкович. По словам шоумена, сказанным «Собеседнику», его супруга постоянно видит какие-то камеры и считает себя объектом слежки.

Солнцев, как любящий супруг, старается успокоить женщину, объясняя ей, что никаких камер вокруг нет, однако Терешкович остается глуха ко всем его доводам. Солнцев отметил, что подобная, по его словам, легкая мания преследования может быть вызвана участием Терешкович на многочисленных ток-шоу, из-за чего у нее в голове попросту «все перемешалось».