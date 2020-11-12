Генетик рассказал об особенностях протекания COVID-19 у блокадников

Москва, 12 ноября. Люди, которые пережили блокаду Ленинграда, и их дети по другому реагируют на новую коронавирусную инфекцию.

Как отметили ученые, пережившие голод и страх блокадники имеют потенциальную невосприимчивость к COVID-19, рассказал генетик Владислав Баранов. Сейчас этот вопрос активно изучают специалисты ГБ №40 в Санкт-Петербурге.

Получается, что у людей, переживших блокаду, и их детей есть особенные геномы. По словам Баранова, их организм приспособился ко всем жутким испытаниям, через которые они прошли за годы войны.

«Они изначально были предрасположены легко переносить голод, и столь сильные ограничения в питании не оказывали на них такого пагубного влияния», — цитируют слова специалиста «Известия».

Баранов добавил, что изучение COVID-19 показало связь плохого варианта развития этой болезни с диабетом, а значит, и углеводным обменом. Предполагается, что геномы людей, переживших блокаду, дадут новую информацию об этой связи.