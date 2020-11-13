Причинение вреда гражданину позволяет ему требовать от обидчика компенсацию. Это правило установлено действующим законодательством и вроде бы не вызывает вопросов: кто виноват, тот и должен заплатить.

Когда речь идет о материальных убытках, понятно, с кого требовать возмещение и в какой сумме. Но как быть, если ущерб был причинен не только материальный? Моральный вред — понятие куда более сложное и специфичное в российском правовом поле. Что оно подразумевает? Как оценивается? Чем отличаются материальный и моральный вред? И каковы перспективы получения выплаты «за страдания» по решению суда? На эти вопросы журналисту ФАН ответила адвокат Московской коллегии адвокатов «Столичная юридическая компания» Дарья Морозова.

Что значит «причинен моральный вред»

Человек был незаконно уволен с работы. Пострадавший стал инвалидом в результате наезда автомобиля под управлением пьяного водителя. Ошибка медиков привела к инвалидности и невозможности ни продолжать профессиональную деятельность, ни жить привычной жизнью. Это лишь небольшой перечень ситуаций, в которых нарушаются гражданские права.

В каждом случае пострадавшему причинен вред и измерить его можно разными критериями. Например, при увольнении человек потерял заработок и остался без средств к существованию. И это — вред материальный, который можно исчислить деньгами: сложить неполученную за несколько месяцев зарплату и потребовать возмещения этой суммы через суд.

Увечья, полученные в результате автомобильной аварии, тоже можно оценить: пострадавший вынужден оплачивать лечение, покупать средства реабилитации. Измерить в деньгах можно и потерю трудоспособности в результате медицинской ошибки: если человек стал инвалидом, вполне можно потребовать от виновной стороны сумму, которую он недополучит из-за невозможности работать.

Но при этом нельзя говорить только о материальном ущербе, который причинили пострадавшему. Все эти ситуации сопровождаются серьезными психологическими, нравственными страданиями. Нервы, переживания, психологический дискомфорт из-за того, что жизнь изменилась и, вероятно, уже никогда не станет прежней, не добавляют ни здоровья, ни хорошего самочувствия. И в этом случае причиненный ущерб нужно рассматривать с нескольких сторон — не только финансовой, но и психологической.

Страдания душевные и не только

«Под моральным вредом понимают причинение человеку страданий — физических и нравственных, — комментирует адвокат Дарья Морозова. — Они нарушают здоровье, привычный комфорт и жизненный уровень, вызывают переживания. Это понятие закреплено Гражданским кодексом и все чаще используется в судебной практике».

Так как термин «моральный» подразумевает эмоциональное и психологическое состояние человека, то и причиненный ущерб рассматривают с точки зрения нравственных страданий. Это переживания, внутренний психологический дискомфорт, изменение привычного мировоззрения, что значительно влияет на качество жизни. Проявления этого дискомфорта могут быть различными: постоянные волнения и тревога, подавленность и стыд, страх или раздражительность, которые развиваются на фоне спорной ситуации.

Эмоциональное состояние не может не влиять и на состояние физическое. А в некоторых случаях, когда обидчиком был причинен физический вред, именно этот факт и становится причиной психологической подавленности, эмоционального дискомфорта. В этом случае речь идет о физических страданиях. Варианты их проявления — боль, развитие или обострение хронических заболеваний, что также укладывается в понятие морального вреда.

«Физические страдания в данном случае могут быть, но не обязательны, — уточняет адвокат Дарья Морозова. — Однако, как показывает практика, эти понятия тесно взаимосвязаны. Ведь если человеку был причинен физический вред, это неизбежно влечет душевные страдания. И наоборот, эмоциональные переживания могут негативно отразиться на здоровье: вызвать повышение артериального давления, лихорадочное состояние, болезненность».

В каких случаях рассматривают возмещение морального вреда

Ситуации, в которых пострадавший имеет право обращаться за взысканием морального вреда, определены Гражданским кодексом и другими законами. Среди них — смерть человека, в этом случае за компенсацией обращаются родственники. При причинении ущерба здоровью требования заявляет сам пострадавший. Эти ситуации чаще всего встречаются в российской судебной практике. Но не только они служат основанием для требования компенсации. Таких оснований куда больше.

Это и нарушение авторских прав, и нарушение прав потребителя. В 2020 году предельно острой стала ситуация с незаконными увольнениями, что тоже подразумевает моральный ущерб. Нарушение тайны завещания, дискриминация гражданина, разглашение сведений, касающихся личной информации или врачебной тайны, нарушение прав в результате ненадлежащей рекламы, — все это укладывается в норму закона.

Но не всегда в этих случаях можно заявлять о вреде моральном. По закону, для этого должны сойтись три пункта:

права действительно были нарушены; между факторами, которые, по мнению пострадавшего, нанесли вред, и результатом прослеживается причинно-следственная связь; вину причинителя вреда можно подтвердить.

Решают такие споры только в суде. Досудебная практика с заявлениями о компенсации морального вреда вообще не встречается, так как в России она бесперспективна. Единственный способ компенсации морального вреда, предусмотренный отечественным законодательством, — в денежной форме. Ее предусматривают как Гражданский кодекс, так и другие законы.

Иск о компенсации морального вреда

К обращению в суд нужно подготовиться и желательно заручиться поддержкой опытного адвоката, который поможет собрать доказательства правоты и причиненного ущерба.

«Требование о компенсации морального ущерба можно подавать как в виде отдельного иска, так и сочетать с другими требованиями в одном иске, — комментирует адвокат Дарья Морозова. — В заявлении нужно указывать, кто именно причинил вред, при каких обстоятельствах это произошло. Важно отметить, в чем выражается причиненный вред, а также привести доказательства».

Одних лишь слов о физических страданиях при этом недостаточно. В качестве подтверждения пострадавший должен предоставлять документы. Ухудшение здоровья, то есть вред физический, нужно подтверждать медицинскими справками, которые доказывают, что человек действительно обращался за медицинской помощью, и что телесные повреждения или обострение хронической болезни возникли в результате или по причине рассматриваемой конфликтной ситуации.

Эмоциональные переживания доказать сложнее, но и это возможно. Для этого можно представить справку от врача (психиатра, психотерапевта) о консультации, назначенном или проведенном лечении. В качестве подтверждения подойдут документы с места работы или учебы о снижении трудоспособности или успеваемости.

«Суд рассматривает степень страданий с учетом фактических обстоятельств, — продолжает Дарья Морозова. — Например, в 2016 году Ростовский областной суд отказал в возмещении морального вреда, так как было доказано, что телесные повреждения, причиненные ответчиком истцу, не нанесли вреда его здоровью. Также важна причинно-следственная связь. В 2013 году Алтайским краевым судом была значительно снижена заявленная сумма компенсации морального вреда, так как судебно-медицинская экспертиза не смогла однозначно подтвердить, что ухудшение здоровья истца было связано именно с действиями ответчика».

Практика возмещения морального вреда

По словам Дарьи Морозовой, истец не всегда должен доказывать, что ему был причинен моральный вред. В некоторых случаях достаточно подтверждения самого факта нарушения прав, чтобы убедить суд в том, что человек испытывал психологические страдания. Например, это признается «само собой разумеющимся» в трудовых спорах и логичным в спорах о защите прав потребителей. Но если пострадавший представляет доказательства, это может серьезно повлиять на сумму назначенной судом компенсации.

Не нужно подтверждать нравственные страдания и в делах о нанесении вреда здоровью или смерти. В 2010 году Верховный суд признал, что в этих случаях моральный вред считается причиненным изначально. В некоторых ситуациях отвечать рублем приходится и «без вины виноватым». Например, водителю, который в результате трагической случайности сбил пешехода. И даже если этот пешеход был пьян, выскочил на дорогу внезапно в полной темноте или переходил ее в неположенном месте, это дела не изменит. Водитель должен будет возместить моральный ущерб как владелец транспортного средства — источника повышенной опасности.

Аналогичное правило распространяется на организацию, сотрудник которой при исполнении служебных обязанностей причинил вред. Отвечать перед пострадавшим будет именно организация, а уже потом компании предстоит разбирательство с работником.

«При подаче заявления истец должен уплатить госпошлину, — уточняет Дарья Морозова. — Ее размер составляет 300 рублей. Сумма небольшая, так как подразумевается, что вред имеет неимущественный характер, несмотря на то, что взыскивается в денежной форме».

Размер морального вреда

На какую же сумму может претендовать пострадавший? Это главный и один из самых сложных вопросов в российской юридической практике. Никаких четких критериев, рекомендаций, коэффициентов и других ориентиров в этой сфере не существует. Назначает сумму морального вреда суд, который основывает свое решение на определенных законом факторах.

Теоретически эти факторы четкие и понятные, так как прописаны в нормативных актах. Законом предусмотрено, что суд должен обращать внимание как на фактические обстоятельства дела, так и на степень вины ответчика. Должен учесть индивидуальные особенности потерпевшего и даже то, как он действовал в момент причинения ему вреда. А еще российским судам нужно отталкиваться от разумности заявляемой суммы и ее справедливости.

Можно ли считать эти нормы конкретными? Вряд ли. Но кроме этих туманных ориентиров в отечественной судебной практике нет больше ничего. Поэтому примеры морального вреда в нашей стране столь серьезно различаются. Минимальный в истории российского судопроизводства, определенный по факту смерти человека в виде компенсации его близким, составил пять тысяч рублей. Максимальный в размере 15 млн рублей был присужден в 2015 году семейной паре из Санкт-Петербурга, которые из-за ошибки врачей потеряли при родах ребенка.

«По статистике судебного департамента Верховного суда средний размер компенсации в гражданских спорах при причинении ущерба жизни и здоровью составляет около 82 тысячи рублей, — комментирует Дарья Морозова. — Но на практике и эти суммы не встречаются. Я считаю, что даже такой размер серьезно завышен, так как в большинстве гражданских дел суды общей юрисдикции ограничиваются суммами в 5-15 тысяч рублей».

В уголовных делах картина другая. По данным судебного департамента ВС, за смерть россиянина выплачивают чуть больше 110 тысяч рублей, а за инвалидность — около 200 тысяч. Но и эти выплаты по стране, — скорее, исключение из правил.

«Главная проблема, с которой сталкиваются при попытке потребовать возмещения морального вреда работнику, потребителю или при ДТП, — это отсутствие общих ориентиров для судов, на которые они могли бы опираться при назначении компенсации, — продолжает Дарья Морозова. — В США такая методика есть, в России ее нет».

Российская и международная практика

В США и европейских странах этот вопрос давно урегулирован. Во Франции и Италии существуют специальные методички для судей, в которых указан рекомендуемый порядок расчетов с учетом критериев дела, понижающих или повышающих коэффициентов. В Германии расчеты не унифицированы, но там регулярно публикуют сборники судебной практики, от которых и отталкиваются судьи при определении величины компенсации. В России ничего этого нет, а потому суд компенсацию морального вреда назначает по ситуации.

Российская судебная практика в этой сфере различается от региона к региону и может базироваться не только на практике конкретного суда, но даже частном мнении конкретного судьи. Поэтому примеры морального вреда даже при схожих условиях могут варьироваться в десятки и даже тысячи раз. Без действующей методики судьи могут принимать решение не только в зависимости от личного восприятия и убеждений, но и с учетом громкости дела и общественного резонанса, что наглядно продемонстрировало судебное дело Михаила Ефремова.

«Судебная практика сегодня меняется в сторону увеличения выплат, — отмечает Дарья Морозова. — Но говорить о стабильном росте пока очень рано. Кроме того, по моему мнению, основная тенденция судов — это уравнивание разных ситуаций и разных дел по цене. В определении размера присуждаемых сумм нет мотивированности, нет никакого желания хоть немного выйти за рамки сложившейся практики».

На эту ситуацию уже давно просят обратить внимание профессиональные сообщества адвокатов. В 2020 году по инициативе Ассоциации юристов России был проведен опрос россиян. Граждан спросили, какой, по их мнению, должна быть справедливая компенсация. Суммы прозвучали разные, но в среднем россияне заявили о желании видеть размер морального вреда в суммах от 2,5 до 17 миллионов рублей.

Низкие фактические выплаты беспокоят не только адвокатов и граждан. В августе 2020 года впервые в российской судебной практике Верховный суд выступил за увеличение суммы морального вреда. В результате пострадавший, заявлявший в требованиях компенсацию в 150 тысяч рублей, получил 2,3 миллиона рублей. Пока это случай единичный, но показательный. Он вызывает надежду, что практика назначения сумм компенсаций морального вреда в нашей стране, наконец, изменится.