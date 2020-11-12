Виновников нового разлива топлива под Норильском ищет прокуратура

Норильск, 12 ноября. Новое экологическое ЧП произошло в Норильске в районе Надеждинского металлургического завода.

Причины разлива дизельного топлива на трассе Норильск — Кайеркан выясняют сотрудники прокуратуры. В настоящее время установлено, что разлив дизеля произошел из бензовоза, принадлежащего Таймырской топливной компании. На проезжую часть вылилось более двух тонн топлива. Последствия разлива были устранены организацией, владеющей большегрузом.

«По завершению проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о крупном разливе дизельного топлива под Норильском в конце мая этого года. Тогда из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара произошел разлив свыше 21 тыс. тонны нефтепродуктов.