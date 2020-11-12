Эксперт указал на ошибки армянской ПВО в нагорнокарабахском конфликте

Санкт-Петербург, 12 ноября. Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко считает необоснованными претензии к российским системам ПВО, стоящим на вооружении ВС Армении.

Проблему их использования армянской стороной Коротченко видит в плохой подготовке специалистов и ошибках применения систем ПВО.

«Важно проанализировать недостатки в организации ПВО Армении. Многие пытаются бросать камни в адрес российских систем ПВО, которые состояли на вооружении Армении, в том числе новейших. Но военные специалисты говорят о том, что при организации ПВО Арменией был допущен ряд критических ошибок: ошибки в маскировке, в алгоритмах боевого использования и так далее. Но я хочу сказать: наши комплексы, особенно малой дальности войсковые ПВО, такие как ТОР-М2, — это шедевры, с точки зрения их использования против любых целей. Те же самые турецкие «Байрактары» легко обнаруживаются и поражаются российскими системами ПВО», — заявил эксперт в эфире медиацентра «Патриот».